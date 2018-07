Valverde: "Baja de Cristiano es importante, como la de Andrés para nosotros"

"No sabemos si queda debilitado el Madrid", señaló Valverde en una conferencia de prensa celebrada en las instalaciones de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), segunda parada de su gira estadounidense."No sabemos cómo puede afectarle (al equipo), pero tengo la seguridad de que trabajan para que se note lo menos posible", añadió."Hay que reconocer todo lo que Cristiano ha hecho y lo gran jugador que es, lo que ha aportado a la Liga y al Madrid. Ha sido un gran rival", señaló el técnico, quien no tiene dudas de que el conjunto de Julen Lopetegui "intentará rehacerse" y "será candidato de nuevo a la Liga".Sobre la posible llegada de más fichajes a la plantilla, el extremeño dijo que el club está abierto "a cualquier posibilidad"."Tenemos bajas importantes en el centro del campo con la ausencia de Andrés y Paulinho. Es posible que haya alguna incorporación para aspirar a todo, que es nuestra obligación. Queremos hacer el equipo más competitivo posible. Esa es la idea del club", manifestó.Valverde concedió que el club busca un perfil de jugador que se amolde a su estilo de juego. "Nos gusta meter gente por dentro, que se desenvuelvan bien en interiores y tengan cierta llegada", apuntó.El técnico también habló sobre la reciente incorporación del extremo brasileño Malcom, quien podría debutar este sábado en el Rose Bowl (Pasadena, California) contra el Tottenham: "Es un jugador joven con proyección. El club piensa que nos puede ayudar. Es una posibilidad que juegue mañana. Ayer (por el jueves) tuvo su primer entrenamiento con nosotros".Además, se refirió al joven francés Ousmane Dembélé: "Esperemos que sea la temporada en que explote. Es extraordinario y tiene grandes cualidades. Nos dio muchas cosas la temporada pasada, pero fue accidentada para él con una lesión larga. Nos va a dar más".Junto a Valverde, en la rueda de prensa estuvo en todo momento otra de las incorporaciones para esta temporada, el central francés Clément Lenglet."Estoy muy contento de estar aquí. Estaba preparado para firmar aquí y cada día me encuentro mejor. Trato de hablar con gente del club y amigos para acostumbrarme a la entidad del club y la manera de jugar. Tengo que seguir en ese sentido para crecer", declaró.EFE