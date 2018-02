Usain Bolt jugará un partido benéfico en Old Trafford

Este partido, organizado para ayudar a los niños en peligro en el mundo, se disputará el 10 de junio, indicó Bolt en un vídeo difundido en las redes sociales.

El lunes Bolt jugó la carta de la expectación al decir que iba a fichar por un equipo de fútbol.

"Acabo de firmar con un equipo de fútbol. Les doy cita el martes 27 de febrero a las 08h00 GMT para descubrir de qué equipo se trata", señaló la estrella jamaicana.

Finalmente será un partido benéfico, como capitán de un equipo en el que estará entre otros el cantante británico Robbie Williams.

El campeón jamaicano de 31 años es un apasionado seguidor del fútbol. En enero anunció que en marzo haría una prueba con el Borussia Dortmund.

Excited to announce that I will be playing in @socceraid for @UNICEF_uk 2018 at Old Trafford on Sunday 10th June. Make sure you're ready @robbiewilliams! ⚽️🌍 pic.twitter.com/t2sDB1iLP8