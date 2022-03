La Celeste cerró su participación con victoria 2-0 en Santiago, a donde llegó con el espíritu competitivo reforzado a pesar de que había abrochado la clasificación al Mundial la semana pasada, con una fecha de antelación, tras vencer 1-0 a Perú en Montevideo.

Ante la Roja, en un encuentro que en los últimos años se ha acercado a la categoría de clásico por la rivalidad en aumento entre ambas selecciones, los dirigidos por Diego Alonso rompieron una racha de 21 años sin ganarle a Chile por eliminatorias en Santiago.

No había mejor manera de terminar estas eliminatorias 🦅💙Gracias Uruguay por todo el apoyo NOS VEMOS EN QATAR 🔜🔜🌍#ElEquipoQueNosUnepic.twitter.com/zQOkVzMEZb — Fede Valverde (@fedeevalverde) March 30, 2022

De esta manera, el entrenador siguió sacando brillo a las estadísticas perfectas que viene cosechando desde que reemplazó en enero al veterano 'Maestro' Óscar Tabárez, con 100% de efectividad y un cambio de imagen en la actitud de una Celeste que se muestra avasallante.

"Alonso confirmó en cuatro partidos su capacidad para liderar a una generación histórica de Uruguay, por calidad futbolística y por respuestas anímicas", escribió el periodista deportivo Luis Inzaurralde en el local diario El Observador.

Los charrúas, que vivieron en noviembre su peor momento tras hundirse al séptimo lugar de la tabla, culminaron la eliminatoria en el tercer escalón con 28 puntos, solo detrás de los invictos Brasil (45) y Argentina (39).

- Suárez histórico -

El partido en Santiago tuvo otro ingrediente que lo hará memorable para los futboleros: con su anotación de chilena, que abrió el marcador a los 79 minutos, Suárez se convirtió en el máximo goleador en la historia de las eliminatorias sudamericanas.

El delantero del Atlético de Madrid acumuló 29 tantos, uno por encima de su amigo y excompañero Lionel Messi, que aún tiene pendiente el partido entre Brasil y Argentina que se suspendió en setiembre pasado y se jugará en el correr de 2022.

"Me emociona porque uno ya lleva muchos años de trayectoria. He pasado muchos momentos complicados en mi carrera, vivimos momentos complejos con la destitución del 'Maestro' (Tabárez), porque decían que algunos jugadores molestaban, que no estaban para el nivel, pero mostramos rebeldía", dijo Suárez, tras el partido que seguramente fue su último encuentro jugado por eliminatorias.

El 'Pistolero', de 35 años, máximo artillero histórico de la Celeste con 68 goles, es parte junto a Edinson Cavani, Diego Godín, Martín Cáceres y Fernando Muslera de la generación de 'veteranos' de una selección charrúa que, con vistas a Catar, pone su esperanza en jóvenes promesas que ya han despuntado en el grupo.

Una de las figuras más destacadas en las últimas fechas es la del volante del Real Madrid Federico Valverde, quien anotó el segundo gol ante Chile con un espectacular remate desde fuera del área, y hace una dupla de temer en el medio campo con Rodrigo Bentancur, quien milita en el Tottenham.

En ese mix de trayectoria y sangre joven, Alonso deberá encontrar al equipo que ya apronta motores para su cuarta Copa del Mundo al hilo.