United está dispuesto a vender a Pogba al Madrid si recibe a Bale y Kroos

"El Real Madrid es un sueño para todos los niños, para todos los jugadores de fútbol, especialmente con Zidane, pero aquí estoy feliz en Manchester, con un nuevo entrenador. En este momento, estoy feliz donde estoy. Pero no sabemos de deparará el futuro", afirmó Paul Pogba hace solo unos días.

Estas declaraciones han hecho saltar las alarmas dentro del United, que no está dispuesto a vender a la primera de cambio a uno de sus jugadores insignia. Ante el interés del conjunto blanco, el United prepara su moneda de cambio: solo está dispuesto a vender Pogba si recibe a Bale y Kroos como parte de cualquier acuerdo, según publica Mirror.

Las declaraciones de Pogba no las ha pasado por alto Zinedine Zidane. "Me gusta mucho Pogba, no es nuevo. Le conozco personalmente. Es un jugador diferente, aporta mucho y hay pocos jugadores que aporten tanto como él. Es un centrocampista que sabe defender, que sabe atacar. Sabe hacerlo todo en el campo. No forma parte de mi plantilla, juega en el United y lo que ha dicho sobre el Madrid y su deseo de venir si algún día hay una posibilidad de que cuando quiera dejar el United... Si cuando él termine su experiencia en el United quiere venir, ¿por qué no va a venir al Madrid?".

Pogba podría ser uno de los futbolistas que Zidane habría puesto sobre la mesa a Florentino Pérez para planificar la plantilla de cara a la nueva temporada. En la actualidad, el técnico francés tiene pleno poder de decisión en tema deportivo.

Información tomada de Diario AS