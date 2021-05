Estados Unidos cae derrotada ante Suiza previo a la fase final de la Liga de Naciones

El equipo norteamericano se adelantó en el minuto 5 con una diana de Sebastian Lletget pero los locales remontaron a través del defensa Ricardo Rodriguez en el 10 y Steven Zuber en el 63.

El seleccionador estadounidense, Gregg Berhalter, no pudo contar con su figura ofensiva Christian Pulisic, que el sábado se proclamó campeón de la Liga de Campeones con el Chelsea, pero alineó al resto de sus jóvenes promesas, incluido Sergiño Dest (FC Barcelona), Weston McKennie (Juventus) y Gio Reyna (Borussia Dortmund).

El amistoso fue el último ensayo estadounidense para su semifinal de la Liga de Naciones del próximo jueves ante Honduras en Denver (Colorado) mientras que Suiza mantiene su buena trayectoria de cara a la Eurocopa de junio.

Second best tonight. We go again Thursday vs. 🇭🇳 in the @CNationsLeague Semifinal. #SUIvUSApic.twitter.com/CnWzVlVkb0