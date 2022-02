La instancia europea del fútbol reunirá a su comité ejecutivo el viernes a las 10H00 para "tomar todas las decisiones necesarias", anunció en un comunicado. La final de la Liga de Campeones, principal competición de clubes en Europa, está programada el 18 de mayo en San Petersburgo, en Rusia.

Following the evolution of the situation between Russia and Ukraine, the UEFA president has called an extraordinary meeting of the Executive Committee for 10:00 CET on Friday 25 February, in order to evaluate the situation and take all necessary decisions.