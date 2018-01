UEFA anunció el once ideal del 2017

La UEFA ya tiene al once titular del 2017. Los usuarios de UEFA.com, a través de una votación de los usuarios entre 50 nominados, (5 porteros, 15 defensas, 15 medios y 15 delanteros) decidieron que jugadores merecían estar presentes. Este año, aparece seis jugadores de La Liga: 5 son del Madrid y uno de ellos del Barça.

Gianluigi Buffon

Pese a que con su selección se ha quedado fuera del que hubiese sido su último Mundial, el portero vuelve a estar presente en el XI. A sus 39 años, ya ha anunciado su retirada. Y pese a su edad, es el portero mejor valorado para la afición.

Dani Alves

Tras su paso por la Juventus, recaló en verano en el PSG. Su temporada con el equipo italiano fue buena, llegando hasta la final de la Champions, y con el PSG está teniendo una temporada fantástica. Tras 19 partidos, se encuentran a 9 puntos del segundo.

Sergio Ramos

El capitán madridista ha sido el mejor valorado, con un 73,7% de los votos. Los diversos títulos que ha logrado el pasado año. Ya es habitual en estar presente en este XI, lleva seis años de manera consecutiva recibiendo este honor.

Giorgio Chiellini

Al igual que su compatriota Buffon, no irá al Mundial de Rusia. Aun así, los logros de la Juve en la Serie A y en la Copa de Italia, más haber llegado a la final de la Champions, le ha hecho merecedor de un puesto.

Marcelo Vieira

Aunque no esté en su mejor nivel en los últimos partidos, ha contribuido enormemente al éxito del Real Madrid para conseguir sus títulos en 2017. No es una sorpresa, ya que se encuentra en el XI titular de la pasada Champions.

Kevin De Bruyne

Aún sin haber logrado ningún título, la afición le ha elegido. La actual campaña arrolladora del City en la Premier League le ha ayudado. Muchos opinan que es más determinante que otros cracks de fama mundial como Sergio Aguero o David Silva.

Toni Kroos

El alemán, aparte de los títulos conseguidos con el Madrid, ha conseguido varias distinciones individuales, como su nominación en el Balón de Oro, su presencia en el equipo ideal de la Champions y también en el XI Mundial de la FIFA.

Luka Modrić

Posiblemente, el jugador más determinante en el Real Madrid. Ha tenido una gran influencia en todos los títulos que ha logrado el club blanco en 2017. El croata, aparte, gracias a su construcción del juego, ha sido considerado el mejor centrocampista de la Champions y del mundo el pasado año.

Eden Hazard

El extremo pudo conseguir alzarse con la Premier con el Chelsea, siendo el único título que pudo conseguir. Aun así, se encuentra en el Equipo PFA de Inglaterra, fue nominado al The Best, y se encuentra dentro del top 20 en la lista del Balón de Oro.

Lionel Messi

El Barça no ha tenido un buen año, y en sus vitrinas solo ha añadido la Copa del Rey. Sin embargo, Messi aparece en esta alineación. Pocos jugadores son capaces de sumar tanto a un equipo, y en los partidos en los que no ha estado presente se ha notado.

Cristiano Ronaldo

El futbolista no atraviesa su mejor momento desde hace varios meses. Aún así, ha sido uno de los jugadores más votados. Los títulos con su club y haber ganado el premio The Best y el Balón de Oro hacían indispensable su presencia.