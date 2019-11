Tuchel contesta a Zidane: "No me molesta porque no me interesa mucho".

"A veces es así, uno quiere mucho a los jugadores que no puede tener, pero lamentablemente para Zidane es jugador nuestro y él tiene a muchos jugadores de los que seguro también está enamorado en su equipo", respondió.

El técnico del equipo francés afirmó que no se encuentra enfadado por lo que dijo "Zizou". "Estuve en Ginebra hace dos semanas hablando con Zidane y no hablamos de esto. Es francés y si le preguntan sobre Mbappé, es normal que responda algo así. Me parece normal que muchos entrenadores le quieran. No me molesta porque no me interesa mucho".

Después fue preguntado sobre si el se encuentra enamorado de algún jugador del Real Madrid, a lo que Tuchel no quiso mencionar ningún nombre en concreto: "Habría que pensar bien decir eso cuando jugamos contra el Real Madrid, un equipo que ha ganado muchas veces la Champions en los últimos años, con una mentalidad y calidad extraordinaria con grandes jugadores", añadió.

Respondió a cuando le preguntaron si tuviera que elegir entre el Mbappe y Neymar, a lo que bromeo: "si respondo a esa pregunta tendría que irme al hotel, recoger mis cosas, coger a mi staff y marcharme. No puedo decir si me gusta más un jugador que otro"