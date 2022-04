Por AFP



El Tottenham (4º) y el Arsenal (ahora 6º) perdieron por 1 a 0 en sus respectivos partidos del sábado ante Brighton y Southampton, en la 33ª jornada de la Premier League, donde el Manchester United ganó 3-2 al colista Norwich y se puso quinto.

Cristiano Ronaldo fue la estrella absoluta de los 'Red Devils', con un 'triplete' en Old Trafford, que permite a su equipo ser el gran beneficiado del día en la carrera por el 'Top 4', al que aproxima a 3 puntos.

El partido fue mucho más complicado de lo esperado para el Manchester United ante el último clasificado.

Cristiano Ronaldo adelantó a los locales en la primera media hora (minutos 7 y 32), pero el Norwich sorprendió equilibrando después, con dianas de Kieran Dowell (45+1) y Teemu Pukki (52).

Tuvo que ser de nuevo el astro portugués el que acudiera al rescate del United, con un tanto de falta directa (76), que dejó los tres puntos en el 'Teatro de los Sueños' y dio alas a su equipo en la emocionante carrera por los puestos europeos.

"Cristiano Ronaldo ha marcado tres tantos muy importantes para nosotros", comentó el arquero español del United, David De Gea.

"Sabemos que no estamos jugando muy bien, pero hemos conseguido los tres puntos. Debimos haber controlado mejor el partido, ante el Norwich en nuestra casa", reconoció.

El Manchester United se reencuentra así con el triunfo tras sus últimas decepciones, ya que en los últimos dos partidos ligueros apenas había sumado un punto (empate con Leicester, derrota ante Everton).

- Mal día para Tottenham y Arsenal -

El día había empezado con un revés inesperado del Tottenham, cuarto clasificado y último equipo dentro de esa ansiada 'zona Champions'. El Brighton (10º), muy relajado por su posición en la tabla, se impuso 1-0 en Londres por un gol del belga Leandro Trossard, que recuperó un balón en el área para batir a Hugo Lloris (0-1, minuto 90).

Harry Kane fue totalmente transparente para el Tottenham en este partido y Son Heung-min tampoco pudo ser decisivo.

"Hoy hicimos todo demasiado lentamente. No ha sido un buen partido para nosotros", constató el entrenador italiano de los 'Spurs', Antonio Conte.

"Cuando no ganas, al menos tienes que no perder. Esa es una lección que debemos aprender hoy. Cuando no es tu día, tienes que tener cuidado y no perder", apuntó.

El Arsenal, que empezó la jornada quinto y ahora es sexto al ser adelantado por el Manchester United, podía haber alcanzado a puntos al Tottenham en caso de ganar al Southampton (12º), pero lejos de ello cayó incluso derrotado 1-0.

El autor del gol del Southampton en ese partido fue el polaco Jan Bednarek (44).

El Arsenal encadena un segundo revés seguido, tras haber perdido 2 a 1 ante el Brighton en la anterior jornada.

En el otro partido del sábado, el Brentford (11º) venció 2 a 1 en su desplazamiento al terreno del Watford (19º), que sigue en puestos de descenso.

La 33ª jornada ha visto aplazados cuatro de sus partidos (Aston Villa-Liverpool, Leeds-Chelsea, Everton-Crystal Palace, Wolverhampton-Manchester City) porque este fin de semana se disputan además las semifinales de la Copa de Inglaterra.