Tottenham sorprendido por el Newport y jugará el 'replay'

Y pudo ser peor para el equipo del argentino Mauricio Pochettino en esta pequeña localidad del sur de Gales.

El delantero Padraig Amond adelantó al equipo local minutos antes del descanso (38) y la afición del Newport County soñó con la gesta hasta que Harry Kane salvó a su equipo de la eliminación a falta de ocho minutos para el final.

El que no se salvó fue el West Ham, que quedó eliminado al ser derrotado por un tercera, el Wigan por 2-0, con dos goles anotados por el norirlandés Will Grigg, un jugador que se hizo famoso en la Eurocopa de Francia de 2016 por un cántico de la afición de Irlanda del Norte, pese a que no disputó ni un solo minuto en el torneo.

El equipo londinense entrenado por David Moyes jugó casi toda la segunda parte con un hombre menos por la expulsión directa del francés Arthur Masuaku por escupir a un rival.

En cambio, el Leicester se clasificó para los octavos de final de la Copa inglesa gracias a una goleada al modesto Peterborough, otro equipo de tercera categoría, por 5-1.

Los 'Foxes' sentenciaron el pase en algo menos de media hora, con los goles del maliense Fousseyni Daibaté (9) y un doblete del nigeriano Kelechi Iheanacho (12 y 29).

Andrew Hugues recortó diferencias para el Peterborough al filo de la hora de juego (58), pero el Leicester completó la goleada en los minutos finales, con un segundo tanto de Diabaté (87) y el último del nigeriano Wilfred Ndidi.

También lograron su pase otros equipos de la Premier League como el Brighton y el Southampton, que apeó al Watford entrenado por el técnico español Javi Gracia.

En cambio, Swansea y Huddersfield necesitarán el 'replay' tras no superar a equipos de inferior categoría (Notts County y Birmingham).

El Nottingham Forest, que había eliminado en la ronda precedente al Arsenal, justo antes de la llegada al banquillo del español Aitor Karanka, quedó eliminado al perder 2-1 en la cancha del Hull City, en un duelo entre equipos de segunda.

Los equipos clasificados se unen en octavos al Mánchester United, que el viernes derrotó por 4-0 al modesto Yeovil Town, de la cuarta división, en el estreno como Red Devil del chileno Alexis Sánchez, quien contribuyó con una asistencia al triunfo de su equipo.

Para el domingo quedarán los partidos del Chelsea, frente al Newcastle, y del líder de la Premier League, Mánchester City, frente al Cardiff.