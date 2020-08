Torrent llega a Brasil para hacer "ganar, ganar y ganar" al Flamengo

"En el Flamengo, tenemos que ganar, ganar y ganar. Porque el Flamengo es uno de los grandes clubes del mundo. Creo que estamos preparados, listos para intentar ganar títulos y jugar bonito", dijo Torrent a FlaTv tras aterrizar en el aeropuerto internacional de Rio de Janeiro antes del amanecer.

Pese a la hora tempranera, el catalán, en compañía de sus asistentes, fue recibido por cerca de treinta aficionados flamenguistas que corearon su nombre.

"Estoy muy feliz por formar parte de este gran club, de esta gran nación. Creo que estoy preparado para intentar ganar títulos con esta gran afición", declaró.

Torrent, de 58 años, aseguró que respetará el trabajo de su antecesor, el portugués Jorge Jesús, quien ganó cinco títulos en los trece meses que dirigió al Flamengo, antes de aceptar una oferta del Benfica de Lisboa.

"Tenemos que respetar mucho el trabajo hecho por los jugadores y el anterior cuerpo técnico y cambiarlo poco a poco. El trabajo de Jorge Jesús fue fantástico y tenemos que aprovecharlo y mejorarlo con nuestras ideas", afirmó en una conferencia de prensa virtual tras ser presentado en la sede del Flamengo.

En los 13 meses en los que estuvo dirigido por el portugués, el Flamengo se convirtió en una máquina arrolladora que ganó la Libertadores, el Brasileirao, la Recopa Sudamericana, la Recopa brasileña y el Campeonato Carioca, además de finalizar subcampeón en el Mundial de Clubes.

"No he venido de vacaciones a Brasil, he venido a trabajar muy duro con mi staff", agregó Torrent.

"Tenía varias ofertas en Europa y América, pero cuando me comentaron sobre un posible interés del Flamengo dije: 'para todo', porque cuando el Flamengo te llama, no puedes decir no", explicó.

Torrent llega avalado por haber sido ayudante de Pep Guardiola durante una década en el Barcelona, el Bayern de Múnich y el Manchester City. Su única experiencia profesional en solitario fue durante un año y medio comandando el New York City.

"Todo el mundo sabe que tengo una filosofía muy similar a la del entrenador con el que he trabajado los últimos 10 años [Guardiola]. Me gusta el juego ofensivo, prefiero ganar 4-3 que 1-0, porque es importante para la afición. Sé que para equipos como el Flamengo se trata de ganar, ganar y ganar, pero no es sólo ganar, sino cómo, y es importante jugar bonito", comentó.

Calendario apretado

Torrent tiene que ponerse de inmediato manos a la obra. Su primer partido será el próximo domingo, en el debut del Flamengo en el Brasileirao contra el Atlético Mineiro.

El club carioca disputará los primeros cinco partidos del Brasileirao en apenas catorce días, mientras que en la Libertadores retomará el 17 de septiembre en visita a Independiente del Valle de Ecuador.

El torneo brasileño se inicia con tres meses de atraso debido a la pandemia de coronavirus, que convirtió a Brasil en el segundo país con más número de muertos.

Según explicó el presidente del Flamengo, Rodolfo Landim, Torrent y sus ayudantes fueron sometidos a una prueba de detección rápida de la Covid-19 para poder entrar en el centro de entrenamiento del club para la presentación. Todas las pruebas dieron negativo.

Entre los 20 clubes de la Serie A brasileña, ya se diagnosticaron más de 100 casos del virus.