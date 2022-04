Por AFP



El entrenador alemán del Chelsea, Thomas Tuchel, admitió que su equipo hizo un mal partido y no tuvo opción ante el Real Madrid, con el que perdió 3-1 en este miércoles en Londres, en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

"Tenemos que recuperar nuestro nivel. No sé dónde se ha ido desde el parón de partidos de selecciones, pero la primera parte hoy fue una repetición de la segunda que hicimos ante el Brentford (derrota 4-1). Y estamos en unos cuartos de final de la Liga de Campeones", lamentó el expreparador de Borussia Dortmund y París Saint-Germain.

Vea también: Un sublime Karim Benzema deja al Chelsea al borde de la eliminación

"No podemos esperar un buen resultado jugando así. Ahora tenemos que pensar en el sábado y en el partido en Southampton (en la Premier League), no en la vuelta en el Bernabéu, porque si no no conseguiremos ni un punto", apuntó.

Tuchel admitió "no tener explicación" para las dos derrotas consecutivas de su equipo.

"Es alarmante recibir siete goles en dos partidos", dijo.

"Si no nos recuperamos mentalmente rápidamente, no ganaremos en Southampton y no tendremos ninguna opción en la vuelta (ante el Real Madrid, la próxima semana)", sentenció.