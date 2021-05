Thierry Henry regresa a la selección de Bélgica como adjunto de Roberto Martínez

"Asunto en curso: damos la bienvenida a Thierry Henry en el personal para la Eurocopa-2020", escribió la RBFA en Twitter, Facebook e Instagram.

Henry, de 43 años, ya fue adjunto de Martínez entre 2016 y 2018, cuando abandonó a los 'Diablos Rojos' para hacerse cargo del Mónaco, aunque en el Principado fue cesado por los malos resultados a comienzos de 2019.

El exjugador del Barcelona y Arsenal se encontraba sin equipo desde que dimitió como entrenador del Montreal de la liga estadounindense el pasado 25 de febrero, una decisión que justificó por "razones familiares".

Bélgica, una de las favoritas a la victoria en la próxima Eurocopa (11 de junio al 11 de julio) jugará la primera fase en el grupo B junto a Rusia (12 de junio), Dinamarca (17 de junio) y Finlandia (21 de junio).

