Técnicos ingleses eligen a Guardiola mejor entrenador de la temporada

Por AFP



El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, fue designado el mejor de la temporada este lunes por la Asociación de Entrenadores de la Liga Inglesa (LMA), en la segunda vez que el catalán logra este premio en cuatro años en la Premier League.

Al revelar la identidad del ganador del trofeo que lleva su nombre, el legendario técnico del Manchester United, Alex Ferguson, destacó "el éxito remarcable" que constituye el título de la Premier League y el haber conducido al City a su primera final de la Liga de Campeones, el 29 de mayo en Oporto ante el Chelsea.

"Siempre has mantenido tu humildad y has sido pragmático, por lo que lo has merecido", añadió Ferguson ante las cámaras de Sky Sports, que difundió la ceremonia.

La Premier League es el campeonato "de lejos, el más fuerte" en los que ha entrenado, estimó Guardiola, que sucede en el palmarés al entrenador alemán del Liverpool Jürgen Klopp.

"La liga española es muy placentera y la alemana también, pero este campeonato, por la meteorología, el número de partidos entre noviembre y febrero, la dimensión física, es el campeonato más difícil", argumentó el exentrenador del Barcelona y de Bayern Múnich.

"Pero a la vez es el más cómodo porque se puede trabajar como uno quiere. En los otros países, el estrés es muy importante, la presión es muy fuerte", añadió Guardiola.

"Aquí, en el momento en el que vistes la camiseta celeste, formas parte de la comunidad. Están increíblemente felices cuando se gana, un poco menos cuando se pierde, pero os apoyan de manera incondicional y eso hace el trabajo muy fascinante", concluyó.