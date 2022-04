Hay un "principal favorito para ganarla (la semifinal), que es el Liverpool por su momento", dijo Emery este martes en la rueda de prensa previa al encuentro en Inglaterra.

"Jugamos contra el principal favorito para ganar esta competición, pero queremos ser nosotros y tener nuestro protagonismo", advirtió Emery, añadiendo que tienen el "deseo de competir y sacar nuestra mejor versión al nivel que se demanda".

"Llegamos con ilusión y con ganas de afrontar una semifinal ante un rival que a día de hoy puede ser el que más en forma esté", afirmó, por su parte, el centrocampista Dani Parejo.

El técnico del Villarreal consideró que el Liverpool no se va a confiar tras ver cómo el 'Submarino Amarillo' eliminó a Juventus y Bayern de Múnich.

"El factor sorpresa disminuye", afirmó Emery, para el que algunas declaraciones de su homólogo red Jurgen Kloop "vienen con mucha inteligencia de que conocen el equipo, que te respetan y saben que estamos aquí porque hemos hecho dos grandes eliminatorias ante dos grandes equipos".

Roberto Firmino is likely to miss the first-leg of our #UCL semi-final with Villarreal, Jürgen Klopp has confirmed. 👇