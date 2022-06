De cara a la 14ª UEFA Champions League, el pívot francés ha sido fotografiado con Florentino Pérez, con su nueva elástica. Aurélien Tchouaméni, con la dieciocho, hasta ahora propiedad de Gareth Bale. Hasta el momento, su número fetiche es el 8, pero en el Real Madrid tiene un jefe: Toni Kroos.

Tengo tantas ganas unirme al équipo para seguir escribiendo aquella Historia por hacer 🤍⏳Can’t wait to join the team and take a part in the history we’ll make 🤍⏳ pic.twitter.com/t00g1hiiJQ