Tapia cree que Messi no renunciará a Argentina

"Yo creo que va a seguir jugando. Hay que dejarlo tranquilo. Hay que comenzar un proyecto y después ir viendo cómo se van dando las cosas. Él quiere mucho a la selección argentina, la quiere mucho. Creo que internamente este golpe debe haber sido muy duro para él, como lo fue para nosotros. Argentina lo necesita", dijo Tapia a Radio La Red.

La continuidad de Messi en la selección argentina se volvió una incógnita porque el atacante de 31 años no dialogó con la prensa tras la eliminación de Argentina.

"Nos escribimos para el día del amigo. Está de vacaciones, disfrutando un poco de la familia. Pero solo hablamos para eso, no hablamos del Mundial ni de nada. Considero que tenemos una buena relación de ida y vuelta", precisó.

El directivo consideró que hay que dejar "tranquilo" a Messi para que él se "reordene" y recién "el año que viene ver" si quiere volver a jugar con la camiseta albiceleste.

"En el Mundial creo que lo vi como lo veíamos muchos, con un grado que responsabilidad que nosotros también un poco le generamos. Pensamos que era un superhéroe y es un ser humano. El mejor jugador del mundo, pero un ser humano. Nosotros lo cargamos de responsabilidades que después te terminan jugando en contra. Pero sin dudas uno tiene muchísima confianza en él", explicó.

Más tarde, en diálogo con Radio Rivadavia, se refirió a los posibles candidatos a reemplazar a Jorge Sampaoli como seleccionador de Argentina.

"Me gustaría (Marcelo) Gallardo como técnico de la selección, es el perfil que buscamos, pero sé que quiere terminar su proyecto en River y está bien que lo piense de esa manera. Veo difícil que Gallardo sea técnico de la selección por lo que ha manifestado", precisó.

El directivo dijo que no habló con Diego Simeone, Alejandro Sabella ni José Pekerman, otros de los posibles candidatos.

"Quien encabece el próximo proyecto debe hacer un gran recambio. Sabella no me presentó ningún proyecto. No hablé con Simeone. Pekerman hizo el mejor trabajo en juveniles de la selección nacional. Le puede aportar muchísimo desde donde le toque al fútbol argentino, pero tampoco hable con él ni con nadie", concluyó.