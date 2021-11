El legendario exjugador del Liverpool (186 goles en 710 paridos con los 'Reds') y de la selección inglesa, de 41 años, llevó al Rangers a ganar el pasado año el campeonato escocés, adonde llegó en 2018 en lo que era su primera experiencia en los banquillos.

"El consejo de administración del Aston Villa se complace en anunciar el nombramiento de Steven en el puesto de entrenador", anunció en un comunicado el club que ocupa actualmente la 16ª posición de la Premier League.

Será la primera experiencia en un banquillo de la élite del fútbol inglés para Gerrard.

"El Aston Villa es un club con una rica historia y tradición en el fútbol inglés y estoy tremendamente orgulloso de ser su nuevo entrenador", declaró Gerrard.

Aston Villa Football Club is delighted to announce the appointment of Steven Gerrard as our new Head Coach. 🟣