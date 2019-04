Primera árbitra en la élite del fútbol francés debuta con buena nota

Frappart, de 35 años, arbitra desde 2014 en la Ligue 2, competición en la que es la única mujer que ejerce como colegiada principal.

Su debut en Ligue 1, este domingo en el duelo entre dos equipos modestos, entra en el marco de su "preparación" para el Mundial femenino 2019 (7 junio - 7 julio), en el que es una de las 27 árbitras seleccionadas por la FIFA.

Con mucho aplomo en los primeros minutos, la francesa, vestida con uniforme naranja, advirtió de forma verbal al lateral derecho del Amiens Pieters y más tarde al delantero del Estrasburgo Ajorque (11), al que le mostró una tarjeta amarilla tres minutos después por una dura falta.

La segunda parte fue más tranquila para Frappart, que dirigió con maestría a los 22 jugadores.

"Siento mucho orgullo tras este partido, creo que he triunfado en lo que quería porque tenía las cualidades para arbitrar en Ligue 1. Sé que he creado mucha expectación, pero me he tomado el partido como otro. He mostrado hoy que tengo las competencias y las capacidades para estar aquí", señaló la colegiada.

"Creo que ha hecho un buen partido. Ha tenido una prestación correcta. De todas las maneras, si no se habla del árbitro, es que lo ha hecho bien. Le digo bravo", señaló el entrenador del Amiens, Christophe Pelissier.

En septiembre de 2017 la alemana Bibiana Steinhaus fue la primera mujer en arbitrar en un gran campeonato masculino profesional, un partido entre el Hertha Berlín y el Werder Bremen. Esta temporada continúa dirigiendo duelos en la Bundesliga.

Frappart es la única mujer en Francia en contar con "una especie de semiprofesionalismo, con un sueldo fijo mensual y primas por los partidos", explicó en abril a la AFP Pascal Garibian, presidente de los árbitros del país.

A pesar de estos ingresos, Frappart tiene otra profesión que ejerce tres días por semana.