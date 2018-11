Solari: "Prefiero a un Vinicius hecho y derecho a uno de cuatro días"

Santiago Solari, técnico argentino del Real Madrid, volvió a pedir paciencia con el brasileño Vinicius Junior al afirmar este martes, la víspera del partido de la Liga de Campeones contra el Viktoria Plzen checo, que tiene "cosas para aprender" a sus 18 años y que prefiere un jugador "hecho y derecho" a no dar paso a uno que sea la moda del momento y dure "cuatro o cinco días".

"Todos compartimos la ilusión con Vinicius, cada vez que irrumpe un jugador que muestra cosas diferentes, pero los que estamos dentro del fútbol sabemos que son muchos los componentes que hacen a un futbolista y que él es muy joven y tiene todo el tiempo por delante", manifestó en rueda de prensa en Pilsen.

"Yo prefiero que Vinicius sea un futbolista hecho y derecho y no que lo tengamos cuatro o cinco días y haya que volver a esperar para tenerlo. Me parece un proceso que se va a dar de manera natural. Cuando es inevitable que un jugador juegue porque rompe con todo, termina jugando por encima de todos, de entrenadores y gustos. Ese proceso no hay quien lo detenga, pero es un proceso que se tiene que dar paulatinamente", añadió.

Solari recordó la edad de Vinicius, 18 años, y aseguró que "tiene cosas para aprender", aunque elogió sus cualidades y admitió que "también tiene cosas que no se pueden aprender". Acabó elogiando sus virtudes como futbolista.

"Es un chico muy fresco, muy joven, acorde a esa edad que tiene su fútbol, y por supuesto que tiene unas condiciones más que sobresalientes para la edad que tiene y no se puede comparar. Su fútbol transmite alegría", sentenció.

Nacho Fernández también habló sobre Vinicius: "Está demostrando que poco a poco está preparado para jugar en el Real Madrid y ser titular. Tener minutos en este equipo siempre es complicado pero tiene mentalidad fuerte, está haciendo las cosas bien. Creo que con mentalidad y con la ayuda de todos puede ser sin duda un gran jugador".