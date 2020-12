Simeone: "Cuando estás menos fino, hay que ganar"

"Está claro que tener una regularidad y una estabilidad todos los partidos, de dominio, de presión, situaciones de gol y tener un gran partido, no es fácil, porque el rival tiene necesidades, porque compite de la misma manera que lo hacemos nosotros y cuando el equipo está menos fino de cara al juego hay que ganar, porque en este juego sin lugar a dudas es lo más importante", remarcó en la rueda de prensa telemática desde el estadio Wanda Metropolitano.

"El partido duro, como siempre son con el Getafe. Creo que en el primer tiempo, sobre todo los primeros 30 minutos jugamos un buen partido, jugamos cómo quisimos jugarlo, vino el gol, la ocasión de Lemar... Y después entramos los últimos 15 del primer tiempo, cuando de a poco el Getafe jugó más el partido que quería jugar", declaró.

"Y nos metimos en el segundo tiempo que jugamos más como quería el Getafe que nosotros. No hubo situaciones de gol ni para ellos ni para nosotros en el segundo tiempo, pero no pudimos salir al contragolpe ni de la presión ni del empuje que nos llevó el Getafe al campo nuestro. El 1-0 siempre es muy corto y muy peligroso".

Simeone cumplió 500 encuentros con el Atlético. "Siempre pensé en el partido a partido desde que llegué. Fue mi primera intención para vivir el presente, que es lo más importante de la vida. Cuando subí al avión para venir para acá me había preparado para el Atlético. Siempre quise volver.

El otro día bromeaba con Koke, que con Saúl son los que más se acercan a mis 500 partidos y están desde aquellos primeros días maravillosos que me encontré un equipo que quería salir de una situación difícil y con hombres que irán mas allá de lo que fue lo futbolístico (...) Desde que llegué dije vayamos partido a partido y de ahí para adelante no voy a cambiar. Sentir que cada partido es el último que vamos a jugar", expresó el técnico.

El Getafe no le ha hecho ningún gol en 18 duelos al Atlético de Simeone. "Son situaciones. El Atlético de Madrid estuvo 14 años sin poderle ganar al Real Madrid, estuvimos casi cuatro años que no pudimos ganarle al Barcelona... Es fútbol. Puede suceder. Y siempre hay un día que cambia esta dinámica. Afrontamos cada partido que tenemos con todos los rivales que nos toquen de la manera más entusiasta, ilusionante y con la mayor motivación que tenemos".

Y habló de nuevo de la sanción a Kieran Trippier: "Sigo insistiendo y repito que me parece sumamente injusto que el Atlético de Madrid se vea en esta situación cuando sale beneficiada la Federación Inglesa, que es la que toma la decisión a partir de esa resolución. Con Kieran no hablamos. Me comunicaré con él".

"Ahora no lo vamos a tener. Esperemos que se pueda analizar o revisar esta situación y ver por qué el Atlético de Madrid tiene que pagar algo en lo que no tiene nada de participación. Y mejorar el trabajo de Vrsaljko, que siempre nos ha dado mucho. Es normal que hoy le haya costado un poco el inicio del partido, después de siete meses que no juega; pero tenemos un futbolista con personalidad, de selección y que irá creciendo partido tras partido. Y también buscaremos otras soluciones para darle descanso a Sime, porque hay muchos partidos de aquí a marzo", añadió.