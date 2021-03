Simeone analiza la actualidad del Atlético Madrid

Por EFE



Los resultados "cortos" que el Atlético de Madrid ha tenido en los últimos partidos, como el que ganó al Athletic (2-1) o el 1-0 que acabó siendo un empate contra el Real Madrid (1-1) provocan "una inercia que lleva para atrás" en la defensa, analizó el entrenador rojiblanco, Diego Pablo Simeone.

"La inercia del juego te lleva a retroceder. Véanlo en todos los partidos, normalmente si uno no se define antes, cuando el resultado es corto, la inercia te lleva para atrás y el partido termina, si empatamos contra el Real Madrid, es que nos metimos atrás, si termina como ganamos contra el Bilbao, gran trabajo del equipo. Los títulos están medianamente ya escritos antes de que ocurran este tipo de situaciones que pasan continuamente", argumentó el técnico.

"Yo jugué y cuando juegas y el resultado es corto, la ansiedad crece porque quieres ganar y no terminas. Yo tenía un entrenador que decía que, si en 90 minutos no pudiste hacer dos goles para tener diferencia, no lo vas a ir a buscar en el 93. Tranquilo, gana el partido que jugaste, termínalo bien", agregó.

Simeone hizo esta reflexión durante una rueda de prensa, previa al partido de este sábado contra el Getafe (21.00 horas, -1 GMT), en la que recibió varias preguntas sobre la situación defensiva del equipo en los minutos finales de los últimos encuentros, en los que ha acabado defendiendo cerca de su portería.

"Yo creo que normalmente es una inercia, no he visto muchos partidos que un equipo vaya 1-0, 2-1 y el equipo que va ganando ataque los últimos 5 minutos. Normalmente el otro equipo empuja en búsqueda de un gol y está cerca", argumentó Simeone.

"Tener la continuidad que a ustedes les encantaría, que los partidos acaben 4-0, pero en la Liga española es difícil encontrar ese tipo de resultados", apostilló.

El Atlético ha recibido gol en diez de los últimos once partidos, una dinámica poco común en el conjunto rojiblanco desde que está bajo la batuta de Simeone, que consideró que se debe a que tiene jugadores con "características diferentes", que al mismo tiempo le permiten marcar más goles que antes, hasta el punto de ser el segundo equipo más goleador de LaLiga Santander, con 50 tantos, solo superado por el Barcelona, que lleva 57.

"Hoy tenemos futbolistas diferentes en este equipo, tenemos muchísimos más goles que el año pasado y tenemos muchos más goles en contra que el año pasado, por ende, está ahí la diferencia, en las características. Seguramente hemos mejorado muchísimo la fase anotadora y posiblemente suframos un poco más en la parte defensiva, buscando ocuparnos para que el equilibrio, que sería ideal, lo podamos tener", analizó.

Preguntado por si el estado físico del equipo puede estar provocando esa tendencia a defender mas atrás al final, Simeone recordó que en el derbi contra el Real Madrid hicieron "un esfuerzo mental muy grande" al recibir un empate al final. "Por eso valoro aún más después de perder 0-1 la reacción del equipo en el último partido (contra el Athletic, que ganaron 2-1)", añadió.

Simeone ve al Getafe, que vive un momento complicado con cinco derrotas en los últimos seis encuentros y solo cinco puntos por encima de la zona de descenso, con "las mismas características" que en años anteriores le llevaron a luchar por competiciones europeas.

"Entendemos que sus características siguen siendo las mismas que los han llevado a los mejores momentos: un equipo agresivo, intenso, que tiene claro lo que quiere jugar, no da por perdido ningún balón, tiene un espíritu y una voluntad enorme, y mañana nos vamos a encontrar con eso como lo hemos encontrado siempre cuando enfrentamos al equipo de (José) Bordalás", concluyó.