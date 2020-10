Simeone: "Costa sabe qué quiero de él; Suárez nos ilusiona lo que puede dar"

"Hablé con (Diego) Costa en su momento antes de empezar la temporada, él sabe lo que quiero de él, lo que necesito y tenemos en mente. Con Luis (Suárez) tenemos su llegada reciente, con muchísima ilusión de parte de lo que nos puede dar, y consecuentemente nos iremos comportando en lo que ya he hablado con ellos individualmente", señaló Simeone en rueda de prensa telemática.

El entrenador del Atlético, que optó por Diego Costa como titular en la primera jornada contra el Granada (6-1) y por Luis Suárez en el segundo partido ante el Huesca (0-0) con una hora de juego en ambos casos para cada uno, no quiso desvelar si ve al uruguayo, fichado del Barcelona hace una semana, para jugar un duelo completo, como el de mañana contra el Villarreal (16.00 horas).

"Ahora vamos a entrenar, ayer tuvieron día de recuperación y a partir de como lo vea hoy decidiremos el equipo para mañana", dijo Simeone, que reiteró como ya dijo en ocasiones anteriores que "en algún momento estarán en el campo juntos".

"Tienen características diferentes: uno es más de área, Diego es más de movimiento a los costados y estirar al equipo... Es una opción que el equipo tiene y que seguramente en algún momento aparecerá", añadió.

El acompañante habitual del ariete, el portugués Joao Félix, ha protagonizado dos partidos de inicio de temporada ilusionantes, aunque Simeone dijo que el curso pasado ya mostró "la misma ilusión y felicidad en el juego que está demostrando ahora".

"Los primeros 4 ó 5 partidos hasta la lesión contra el Valencia había hecho un muy buen inicio de temporada, esperamos que pueda sostenerlo, seguir creciendo con el equipo y podamos seguir generando y aprovechando un futbolista en el que tenemos mucha ilusión puesta", aseguró.

El Atlético recibe este sábado al Villarreal en el Wanda Metropolitano después de haber ofrecido dos caras: una goleadora (6-1) ante el Granada, y otra más dubitativa y falta de pegada en Huesca (0-0).

"Nosotros vivimos el partido a partido como siempre lo hemos transmitido. creo que el partido con el Granada y el arranque y segundo tiempo contra el Huesca es la línea a seguir", consideró.

Simeone se deshizo en elogios para el Villarreal, especialmente para su entrenador, Unai Emery. "Es un entrenador extraordinario que ha dado vuelta por muchos equipos estos años haciendo las cosas muy bien y con un Villarreal que tiene recambio, muy buen juego asociativo, generan superioridad numérica casi siempre", analizó.

Para el técnico rojiblanco al Villarreal se le ha visto "más cómodo" en el partido contra el Alavés, cuando ganó 3-1, por lo que será "un gran rival", del que recordó que tiene "muy buenos futbolistas". "Va a competir por los puestos importantes de la Liga", pronosticó.

El entrenador del Atlético, que definió en varias ocasiones la temporada pasada como "un año de transición", dijo que esta campaña será "importante" por el crecimiento de sus futbolistas.

"Ya lo comentamos dos o tres veces, lo repito, es una temporada importante porque los jugadores han crecido respecto a la temporada anterior y no nos alejaremos del partido a partido que es lo que nos genera entusiasmo, ilusión, y la realidad es que lo único que cuenta es el Villarreal", recalcó.

Preguntado por la última convocatoria de la selección española, en la que no fue citado ningún futbolista del Atlético de Madrid, Simeone no quiso polemizar. "Es una pregunta para Luis Enrique, no para mí", zanjó.