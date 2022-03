Por Redacción de TVN



La historia de amor de Shakira y Piqué comenzó por una linda casualidad en Sudáfrica en el año 2010 en ocasión del mundial de fútbol y ya lleva más de una década, con dos hijos maravillosos a bordo y con uno de los matrimonios más estables y queridos del mundo de la farándula y el deporte.

Sin embargo, como se suele decir en España, "en todas las casas cuecen habas" (en todas las casas hay problemas y disgustos) y, como cualquier relación, la cantante y el futbolista también discuten.

El motivo suele ser su falta de puntualidad, según ha explicado la propia Shakira en el podcast ‘Planet Weird’ con Holly H: "Está cansado de esperar. Porque la hora colombiana no es la misma que la catalana, la española", ha arrancado explicando la de Barranquilla en su última entrevista.

"Debido a su formación como futbolista del Barcelona, su mente está estructurada así y la mía... me he vuelto mucho más puntual desde que lo conocí. Pero las veces que realmente nos peleamos es porque yo llego tarde y él me espera despierto", ha continuado explicando.

Esto se debe, además, a que su trabajo le absorbe por completo y le hace perder la noción del tiempo: "Siempre he estado trabajando, no importa si tengo que trabajar un sábado o un domingo o un lunes, es lo mismo. Así que he perdido completamente la noción del tiempo", ha confesado la artista.