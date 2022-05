El ex jugador de la selección inglesa y técnico de los villanos, Steven Gerrard, dio prioridad al fichaje del jugador brasileño para reforzar su plantilla de cara a una nueva campaña en la liga inglesa.

El Sevilla FC y Aston Villa anunciaron oficialmente el traspaso del central brasileño. En una cifra que se estima entre los 35 y 40 millones de euro. Firmaría por tres temporadas.

Aston Villa can confirm the club has reached an agreement with Sevilla FC for the transfer of Diego Carlos for an undisclosed fee.