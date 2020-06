Setién está "convencido" de que el Barcelona puede ganar la Liga

"Seguimos y trataremos de mantener esa ilusión y esas expectativas que tenemos que tener porque realmente estamos convencidos de que podemos ganar el campeonato", dijo Setién en rueda de prensa previa al partido del martes contra el Athletic de Bilbao de la 31ª jornada liguera.

El Real Madrid arrebató el liderato al Barça el domingo tras ganar 2-1 a la Real Sociedad, en un partido marcado por decisiones polémicas del videoarbitraje (VAR), que el técnico prefirió no entrar a valorar.

"Todo el mundo ha visto cómo ha sido y cada uno sacará las conclusiones y las valoraciones que crea oportunas", afirmó Setién, quien consideró al VAR "una herramienta que tenemos que nos puede hacer mejores".

"Lo que hay que hacer es utilizarla en la medida en que nos proporciona una visión más clara de la realidad", añadió el técnico azulgrana, matizando que los problemas llegan cuando "unas acciones se revisan, el propio arbitro las revisas y otras no, en unos partidos sí, en otros no, y esto es lo que realmente uno puede pensar que no se está utilizando bien".

"Nosotros nos vamos a centrar en lo que podemos controlar", insistió, recordando que "siempre es lo mismo, siempre va a haber polémica y estos problemas que son inherentes al fútbol".

Empatado a puntos con el Real Madrid, que tiene mejor diferencia de goles, y con ocho partidos para el final del campeonato, Setién admite que "el margen de error es menor".

"Pero, también para ellos. Todo lo que podamos decir para nosotros vale para ellos. Ellos tampoco pueden tener ningún error, hemos visto que muchas ligas se han resuelto en los últimos partidos, o incluso en el último", afirmó Setién.

Respecto al centrocampista holandés Frenkie de Jong, Setién afirmó que "tiene una pequeña lesión en la zona del gemelo, pero esperamos la previsión, depende un poco de la evolución, pero seguro que podrá jugar algún partido o unos cuantos" antes del final del campeonato.