Sergio Ramos, lesionado en el gemelo a pocos días de Liverpool y Barcelona

Ramos, que vuelve de jugar con la selección española, sufre "una lesión muscular en el gemelo interno de la pierna izquierda", afirmó el equipo merengue en un comunicado.

La nota no precisa el tiempo de baja, limitándose a afirmar que está pendiente de evolución, pero, según la prensa española, podría estar cerca de un mes de baja.

El propio jugador prácticamente ha dado por seguro, en un mensaje en Instagram, que no podrá estar con el Real Madrid en el partido de ida de octavos de final de Champions contra el Liverpool el martes y en el Clásico liguero contra el Barcelona el sábado siguiente.

"Si hay algo que me duele es no poder ayudar al equipo en estos partidos de máxima exigencia en los que nos jugamos la temporada y también no poder devolveros sobre el terreno de juego el cariño y la energía que me transmitís", escribió el capitán del equipo blanco.

Ramos explicó que "ayer, tras el partido (de España contra Kosovo), me quedé entrenando sobre el terreno de juego y noté un pinchazo en el gemelo izquierdo. Hoy me han realizado las pruebas y se ha confirmado que tengo una lesión muscular".

El central merengue apenas disputó cinco minutos el miércoles en la victoria 3-1 sobre Kosovo en un clasificatorio para el Mundial de Catar-2022, tras entrar en el minuto 86 de partido por Eric García, sumando así su partido 180 con la Roja.

Antes de esos minutos, Ramos sólo jugó la primera parte en el primer partido contra Grecia (1-1) la pasada semana y no saltó al campo ante Georgia (2-1).

La intermitencia de un jugador que volvía de una operación en la rodilla, que lo tuvo dos meses parado, fue una pregunta recurrente en las ruedas de prensa del seleccionador español, Luis Enrique Martínez, que insistió en la buena forma del jugador y en que sus ausencias eran por decisión técnica.

"La verdad es que llevo unas semanas bastante duras. Una intervención siempre es un parón deportivo y emocional. Por suerte, desde hace ya unos cuantos días me he ido encontrando mejor, pero en el fútbol como en la vida, la mala suerte también juega un papel", añadió este jueves Ramos en su mensaje en Instagram.