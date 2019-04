Sergio Busquets se plantea seriamente jugar en la MLS

Sergio Busquets no acabará su carrera deportiva en el Barcelona y aunque le restan todavía cuatro temporadas de contrato con el club azulgrana contempla un futuro, aún lejano, fuera del Camp Nou. ¿Dónde? En Estados Unidos y jugando en la MLS. Así se desprende, al menos, de una entrevista concedida a Sports Ilustrated en la que el mediocampista catalán se declaró “fanático de los Estados Unidos”.

“Siempre dije que no seré un futbolista con papel secundario en el Barça durante 20 años. Cuando sienta que mi ambición se desvanece o que no puedo cumplir, daré un paso al lado sintiéndome un privilegiado y contento por lo que le di al club”, explicó Busquets, relatando que como sus ex compañeros Iniesta y Xavi abandonará Europa... Aunque en su caso atraído por la MLS.

“Obviamente no se puede predecir el futuro pero soy un fanático de los Estados Unidos y allí el futbol sigue creciendo”, convino el jugador, descubriendo que el estilo “competitivo y el formato de playoff es distinto al que estamos acostumbrados aquí Y eso realmente me atrae”. Incluso, sin admitirlo abiertamente, Busquets insinuó que quizá sería una buena idea jugar en el Inter Miami de David Beckham, viviendo en la playa con su esposa y sus dos hijos.