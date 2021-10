El delantero argentino, que inició su segundo partido consecutivo como titular tras su estreno en Vallecas, tuvo que abandonar el campo en el minuto 41 por un tema de salud.

Agüero se sintió mareado después de un salto con un jugador rival y, tras intentar seguir, tuvo que echarse al suelo para que entraran los servicios médicos del equipo.

A falta de exámenes médicos, todo hace indicar que Agüero tuvo que marcharse del campo por presuntos problemas respiratorios y no por otro tipo de lesión. Al jugador se le pudo ver echándose la mano al pecho para posteriormente tirarse al suelo con un gran mareo hasta que entraron las asistencias para llevárselo.

Barcelona striker Sergio Aguero 'is rushed to hospital for tests' after struggling with breathing problemshttps://t.co/jKTyjQZpvRpic.twitter.com/KQKxptYFvn