Senegal espera a 'Super Mané' en cuartos de la Copa de África ante Benín

Suma tres goles, que podrían ser cinco si no hubiese fallado dos penales. El senegalés Sadio Mané alterna aciertos y errores en partidos sin brillo desde el inicio de la Copa de África, al igual que su selección, que necesita de la mejor forma de su estrella para llegar lejos.

Mohamed Salah se estrelló con Egipto, Hakim Ziyech con Marruecos... El campeón de Europa con el Liverpool resistió al imprevisible escenario de unos octavos de final locos, pero, al igual que los otros dos astros, no vive precisamente semanas tranquilas desde su llegada al país de las pirámides.

Suspendido en la primera fecha de la fase de grupos, el regreso de Sané coincidió con la derrota de Senegal ante Argelia (1-0).

Pero el rápido delantero reaccionó con un doblete ante Kenia (3-0) para sellar el pase a octavos, aunque falló un penal antes de acertar en un segundo lanzamiento desde los once metros.

Ante Uganda, Mané volvió a fallar una pena máxima, aunque antes había abierto el marcador. Con tres goles, más sus errores, su balance está equilibrado, al igual que el de los 'Leones de la Teranga', que no han mostrado de momento todo su potencial antes del duelo de cuartos en El Cairo ante Benín.

"Ahora hay que dar un paso atrás para tomar impulso. El equipo me dio tres veces la oportunidad, creo que el ratio no es bueno. En adelante dejo los penales al resto, no hay que ser egoísta, hay que pensar en el equipo", declaró el jugador de 27 años.

"No pensar en Balón de Oro"

"Es un debate (sobre los penales) que mantendré con él. No hay que olvidar que fue él quien marcó el gol que nos permitió clasificarnos", afirmó por su parte el seleccionador, Aliou Cissé.

Las controversias sobre los lanzadores de penales revelan a menudo luchas de egos en los vestuarios. No es el caso en Senegal. Es Sadio el que los lanza, salvo que él mismo decida no hacerlo. Al unísono detrás de su estrella, Senegal aspira a la primera CAN de su historia.

"¡Es nuestro mejor jugador!", proclama el defensor Cheikhou Kouyaté.

De líder de la manada de los 'Leones de la Teranga' a 'Faraón' de África, Mané no esconde sus ambiciones después de una temporada gloriosa en la que alcanzó la cumbre europea con su título de 'Champions' con el Liverpool. En caso de conquistar la CAN pasaría a ser un serio aspirante a convertirse en el segundo africano en ganar el Balón de Oro tras el liberiano George Weah en 1995.

"No hay que pensar en el Balón de Oro, lo que es importante para Sadio es seguir luchando por el equipo, realizar buenos partidos. Está en su forma de ser. Mi discurso hacia él es claro; da lo máximo para el equipo y el equipo te lo devolverá", indicó Cissé.

"Es un chico que tiene los pies en el suelo, que comprende que el colectivo pasa por delante de las individualidades", prosiguió. A Mané le toca confirmarlo.