Scaloni destaca la entidad de Alemania: "Es un rival histórico"

El DT argentino, en la conferencia de prensa previa al encuentro, quiso restar importancia a las numerosas bajas que tiene Alemania para este encuentro.

"Espero enfrentar a una selección importante, histórica, a pesar de las bajas. Ambos equipos las tenemos. Para nosotros es una buena prueba", dijo.

Alemania y Argentina protagonizan uno de los 'clásicos' del fútbol planetario y ambos equipos se han enfrentado en numerosas ocasiones, incluidas tres finales mundialistas, dos con triunfo para Alemania (en Italia-1990 y Brasil-2014) y una para Argentina, la del equipo liderado por Diego Maradona en México-1986.

Scaloni recordó que Argentina también tiene ausencias, entre ellas, la más importante, la del capitán Lionel Messi, sancionado aún por sus duras críticas a la CONMEBOL en la pasada Copa América.

"Hay jugadores importantísimos que hoy tendrían que estar acá pero no pueden. Muy pocas veces pudimos contar con todos los jugadores disponibles, por diferentes motivos".

En esa Copa América disputada en junio y julio en Brasil, donde Argentina fue eliminada en semifinales por el equipo anfitrión, Scaloni comenzó su proceso de renovación del combinado nacional, por lo que espera que el partido ante Alemania sirva para dar experiencia a los más jóvenes.

Dybala y Lautaro en ataque

"Veremos si estos chicos están capacitados para jugar un encuentro de semejante entidad. Es importante que tengan esta oportunidad", recalcó.

Y añadió: "Creemos que este tendría que ser el último escalón para consolidar el grupo que veníamos teniendo".

Por último, Scaloni confirmó el once inicial para el partido en el Signal Iduna Park de Dortmund (18h45 GMT): "Vamos a jugar con Marchesín; Foyth, Otamendi, Rojo, Tagliafico; Paredes, Pereyra, De Paul; Correa, Dybala y Lautaro Martínez".

"Son el futuro de esta camiseta", dijo Scaloni refiriéndose a Lautaro y Dybala, que deben confirmar con la Albiceleste sus buenos partidos en Italia.

'La Joya', que estuvo a punto de irse de la Juventus en la última ventana de fichajes y que recién ahora se está consolidando en el once habitual de Maurizio Sarri, admitó que "no fue un verano fácil" para él.

"Escuchar tu nombre relacionado con clubes en los que no querés jugar no es algo lindo. No estoy enojado, no me gusta cuando pasan estas cosas, pero así es el fútbol. Ahora quiero demostrar lo que valgo, para mí y para la Juventus", dijo Dybala.

"Estoy muy tranquilo. Comencé a divertirme más en el campo, haciendo lo que me gusta hacer. Con Allegri hicimos muchas cosas buenas, pero creo que Sarri es más ofensivo. Se ve de entrada que jugamos más que con la idea de fútbol de Allegri", añadió.