"Tengo el placer y el honor de anunciarles mi candidatura a la presidencia de la Federación Camerunesa de Fútbol", escribe el exjugador en su cuenta Twitter.

"Tras una madura reflexión, he tomado esta decisión por amor a Camerún y por pasión por nuestro fútbol", explicó Eto'o, añadiendo: "es hora de iniciar el trabajo de la reconstrucción de nuestro fútbol".

El anuncio de la candidatura del exjugador llega cuando la Fecafoot está en crisis desde hace varios meses.

El actual presidente, Seidou Mbombo Njoya, había sido elegido en 2018, pero su elección, contestada por varios actores del fútbol camerunés, había sido anulada a mediados de enero por el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS).

Pese a todo, se mantuvo en el puesto con la misión de trabajar en la organización de nuevas elecciones.

Su mantenimiento en el puesto fue mal acogido por una franja de actores deportivos que habían decidido nombrar a otro presidente al frente de la Fécafoot, quien, sin embargo, no tuvo el apoyo de las autoridades, de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) y de la FIFA.

En 2018, Samuel Eto'o había apoyado la candidatura de Mbombo Njoya, pero ahora expresa su "decepción". Las promesas hechas hace tres años por el actual presidente "me parecían dignas de interés para el futuro de nuestro país", se justificó. "A la hora de hacer un balance, no tengo lamentos, aunque los frutos no han cumplido la promesa de las flores", señaló de forma metafórica.

La elección del nuevo presidente está prevista en diciembre.

Camerún albergará del 9 de enero al 7 de febrero de 2022 la fase final de la Copa de África de Naciones.