El Salvador suspendió su concentración por falta de técnico

"La convocatoria que estaba prevista para mañana se suspende en vista de que el profesor Jorge 'Zarco' Rodríguez ha desistido de tener la responsabilidad y esperamos que la próxima semana podamos tener el entrenador que se hará responsable de la conducción de nuestra selección", dijo Hugo Carrillo, directivo de la Fesfut.

Carrillo informó de que Rodríguez envío este miércoles una carta a las autoridades de la Fesfut en la que declinó dirigir a la Selecta en el partido amistoso con Honduras en Houston.

El 'Zarco' manifestó en este documento que no tomará las riendas del equipo nacional para el mencionado partido por "tener que atender asuntos familiares en los próximos días" y manifestó su intención de atender "nuevas convocatorias".

Carrillo aseguró que la declinación de Rodríguez, quien llevó al Alianza a conquistar el bicampeonato del fútbol salvadoreño el domingo, no pone en peligro el juego y que "se tiene que desarrollar y se va a desarrollar".

La Primera División del balompié salvadoreño difundió un "comunicado", cuya autenticidad fue confirmada por Carrillo, en el que Rodríguez señala que las razones de su renuncia son otras.

"En vista de los últimos acontecimientos, que nos hacen pensar que las cosas no van a cambiar con las nuevas autoridades, he decidido dar un paso al costado y no aceptar la convocatoria para dirigir a la selección nacional", raza la nota de apenas dos párrafos y en la que no entra en detalles.

Las versiones de la prensa local dan cuenta de que esto está relacionado con la reciente reelección de Carrillo como miembro de la Junta Directiva de la Fesfut y que la declinación es una "medida de protesta".

En un breve paso que el 'Zarco' tuvo por la Selecta en 2015, en dos juegos de las eliminatorias para Rusia 2018, criticó a las autoridades por las condiciones a las que sometían a los seleccionadas en sus viajes y entrenamientos.

La selección salvadoreña de fútbol no tiene técnico desde mediados de enero pasado, cuando fue despedido el colombiano Eduardo Lara por la renuncia de patrocinadores que pagaban su salario.