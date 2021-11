El duelo entre ambas selecciones de fútbol y que será pitado por el árbitro José Raúl Torres de Puerto Rico, tendrá lugar en el estadio Cuscatlán de San Salvador, y está pactado para las 20H00 locales (02H00 GMT del sábado).

Tanto El Salvador como Jamaica llegan al partido necesitados de puntos, pues después de seis fechas del octogonal solo han sumado cinco unidades cada uno, que por hoy los mantiene casi en el sótano de la clasificación, en donde por hoy México es líder con 14 unidades.

Para El Salvador la presión de ganar ante Jamaica es mayor, pues jugará como local ante los "Reggae Boyz", que en anteriores eliminatorias le ha complicado la existencia.

"Será un partido duro, fuerte y los muchachos están conscientes de eso, lo único que nos sirve es ganar, ya no podemos estar cediendo terreno si queremos estar metidos en la lucha por una plaza al Mundial", dijo a la prensa el auxiliar técnico de la selección salvadoreña, Juan Carlos Serrano.

La selecta salvadoreña llega al partido ante Jamaica con una estocada dolorosa, haber perdido como local 0-2 ante México el pasado 13 de octubre.

Esa derrota obligó al técnico de El Salvador, Hugo Pérez a potenciar al equipo convocando a nuevos integrantes, pero manteniendo a la mayoría de jugadores que ya han tenido la experiencia de la eliminatoria como el delantero Joaquín Rivas o el mediocampista Enrico Dueñas.

"Lo importante es que los jugadores en cada partido se apliquen y den todo en el terreno de juego", sostuvo Serrano.

📢 ℝ𝕖𝕘𝕘𝕒𝕖 𝔹𝕠𝕪𝕫 𝕊𝕢𝕦𝕒𝕕📢🆚 El Salvador 🇸🇻 and the USA 🇺🇸 on Nov 12/16 ❌ - Johnson, Magee, Brown, Pinnock, LoweBack ✔️ - Antonio, Ravel, Bailey, Leigh #Jamaica | #USMNT | #ReggaeBoyz | #LaSelecta@jff_footballpic.twitter.com/Ttvn18vybh