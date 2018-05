Salah, nombrado mejor jugador de Premier League

Se trata de su tercera gran recompensa individual en Inglaterra, tras haber sido elegido por sus pares (PFA Players' Player of the Year) y por los periodistas (Football Writers' Association Footballer of the Year).

El actual máximo goleador de Premier League (32 tantos) y futuro finalista de la Liga de Campeones (26 de mayo frente al Real Madrid) sucede al centrocampista francés Ngolo Kanté.

Salah superó en la clasificación al centrocampista Kevin De Bruyne, al guardameta David De Gea y a los delanteros Harry Kane y Raheem Sterling.

Tras llegar al Liverpool el año pasado por 40 millones de euros, tras dos buenas temporadas en el AS Roma, en las que no convenció a los dirigentes, el internacional egipcio es ya uno de los favoritos para el Balón de Oro de France Football, recompensa individual más prestigiosa, otorgada a fin de año.