El Al Sadd confirma que Xavi negocia con el Barcelona

La prensa española informó el viernes que el Barcelona ofreció a su antiguo capitán el puesto de entrenador en sustitución del actual técnico, Ernesto Valverde, para las dos próximas temporadas, pero que también se barajó la posibilidad de que su incorporación fuera inmediata.

"No negaré eso. Hay negociaciones con Xavi y todo el mundo está hablando de ellas... Pero puedo decir que Xavi sigue de momento en el Al Sadd", dijo a BeIN el director deportivo del conjunto catarí, Muhammad Ghulam Al Balushi.

"La decisión final está en manos de la dirección del Al Sadd, en manos del mánager y en manos de la directiva del Barcelona", añadió.

La leyenda del Barcelona tomó la palabra posteriormente en rueda de prensa, tras el triunfo en semifinales de la Copa de Catar: "Es mi sueño dirigir al Barcelona, lo he dicho muchas veces, en muchas entrevistas. Todo el mundo sabe que apoyo al Barcelona desde el fondo de mi corazón".

Diversas informaciones aseguran que Valverde está en la cuerda floja como preparador del cuadro azulgrana luego de su eliminación, el jueves, en las semifinales de la Supercopa de España a manos del Atlético Madrid.

"Estoy concentrado en el Al Sadd. Sí, Abidal (director deportivo del Barcelona) es mi amigo, nos hemos reunido muchas veces. Respeto al Barcelona, respeto a Valverde y respeto mi club, estoy haciendo mi trabajo aquí, dando lo mejor, concentrado hoy en las semifinales, jugaremos la final y estoy muy feliz", continuó.

- 'Hablamos de varias cosas' -

"No tengo nada que decir. Estuvieron aquí para hablar conmigo, hablamos de varias cosas, también vinieron para ver como está Ousmane Dembele. Eso es todo. No puedo decir nada. Lo siento, no puedo informarles demasiado", respondió Xavi cuando le preguntaron si la reunión había sido una negociación.

Durante su carrera como futbolista, Xavi, a punto de cumplir 40 años (25 enero) disputó 855 partidos con el Barcelona, club en el que se formó.

En 2015 se unió al Al Sadd como jugador antes de tomar las riendas en julio como entrenador.

Historia del fútbol español, Xavi fue campeón mundial en 2010 y europeo en 2008 y 2012, jugando 133 partidos con la Roja. Su palmarés con el Barcelona también es muy extenso, destacando cuatro ediciones de la Liga de Campeones.

AFP.