"Sabemos quién es el mejor del mundo", dice Valverde

"Todos sabemos quien es el mejor jugador del mundo, el tema de darle un Balón de Oro a un jugador u otro no es algo que me preocupe", aseguró Valverde en la rueda de prensa previa al partido de Liga de Campeones contra el Olympiacos el miércoles.

"Ya sabemos quién es el mejor del mundo", insistió en referencia al astro argentino del equipo azulgrana.

Valverde aseguró que "no me fijo en otros jugadores (en referencia a Cristiano), para nosotros está claro quién es el mejor del mundo y no nos hace falta un balón más o menos, ni de oro, ni de plata, ni de bronce para saberlo".

El argentino será una de las piezas claves el miércoles para lograr los tres puntos contra Olympiacos, en un partido que Valverde augura "difícil y complicado".

"Tienen jugadores rápidos, intentarán hacer defensivamente un partido de desgaste para luego intentar sorprendernos con gente rápida delante, y es un equipo que no se rinde nunca", advirtió.

El técnico azulgrana admitió que será "un partido emocionante tanto éste como en Grecia, quizás el de allí más porque voy a visitar un campo en el que he disfrutado mucho", dijo, aunque no esconde la importancia del mismo.

"Pensamos en ganar esos tres puntos que sabemos que nos ponen muy arriba", aseguró Valverde, ya que una nueva victoria supondría un pleno de tres en tres partidos y afianzarse en el liderato del grupo D con nueve puntos.

El técnico azulgrana se mostró contento por cómo está yendo el equipo líder en su grupo de 'Champions' y en la Liga española, al tiempo que no piensa que los acontecimientos políticos que perturban la vida en Cataluña vayan a reflejarse el miércoles en el campo.

"Es un partido de fútbol, esperamos que la gente venga a disfrutar de nuestro juego, a disfrutar del gran partido que tenemos, y que luego haya alguien que se pueda manifestar de alguna manera u otra es algo que no nos preocupa lo más mínimo", concluyó.