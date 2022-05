El defensa alemán de 29 años llega al actual campeón de la liga Santander como agente libre luego de finalizar su contrato con el equipo del Chelsea. Procedente de la Premier League, disputo 198 partidos y anotó 12 goles con los 'Blues'.

El jugador alemán ganará entre 9 y 10 millones de euros al año después de impuestos, más una tarifa extra, que es significativamente más de lo que ganaba en el Chelsea y de lo que le ofrecieron para renovarle su contrato.

Según el periodista Fabrizio Romano, ya completó un reconocimiento médico y las fuentes dicen que su contrato incluiría una cláusula de rescisión de 400 millones de euros.

Se espera que el club blanco lo haga oficial la confirmación del traspaso tras la participación de la Real en la final de la Champions League contra el Liverpool.

Everything is now done between Real Madrid and Toni Rüdiger. The deal has been completed, club sources confirm: he will play for Real. ⚪️⭐️ #RealMadridContract until 2026, there’s no option for further season.Official announcement: end of the season.Here we go confirmed. pic.twitter.com/N6zn9w5pcR