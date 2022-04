Por Carlos Figueroa Jaramillo



El delantero estadounidense Rubio Rubín sería la gran apuesta del técnico mexicano Luis Fernando Tena en su ciclo con la selección de Guatemala rumbo al Mundial de 2026.

Rubín, quien ya fue internacional con Estados Unidos en amistosos, podría jugar con Guatemala, ya que es el país de su madre.

El ariete expresó recientemente su deseo durante una entrevista en Real Salt Lake Show.

"Deseo que la gente sepa la verdad, a veces me dicen que no quiero jugar con alguien, es un proceso, por ejemplo, no soy de Guatemala, es mi mamá, yo soy de Estados Unidos y es un proceso, estoy feliz de mis raíces mexicanas, guatemaltecas y estadounidenses, pero esto no es de un día para otro, todo tiene su tiempo”, señaló Rubín.

"Contrataron al profe Tena, he hablado con él, están creando un plan para traer buenos jugadores y con ambición de jugar un mundial, es algo bonito y están yendo a una dirección que motiva, pero cuando la noticia sea segura, va a salir", puntualizó el delantero.

También, el periodista Daniel Puac, de Claro Sports, da por hecho la incorporación del ariete del Real Salt Lake en canal de YouTube Saque de Banda y Más.

Guatemala viene de ganar recientemente dos amistosos ante Cuba y Haití, en el inicio del proyecto de Tena de cara al 2026. Próximamente jugará ante El Salvador y México, donde podrá ir consolidando su idea.