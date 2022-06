Por Víctor Sánchez



El Standard de Lieja anunció la incorporación del estratega noruego Ronny Deila como su nuevo entrenador, por lo que el técnico noruego aceptó el interesante desafío en el banquillo del equipo de la Primera División de Bélgica.

Ronny Deila, entrenador que ganó con New York City FC la MLS Cup en diciembre, se marcha del club celeste para tomar la dirección del Standard Lieja de Bélgica, anunció el club belga en su red social.

Deila estuvo a cargo del New York City FC desde la temporada 2020 donde llevó al club a su primer título en 2021. Deila sumó 46 victorias, 29 derrotas y 15 empates en todas las competiciones con el New York City, en la que también alcanzó las semifinales de la Liga de Campeones de la Concacaf este año 2021.

De acuerdo con la prensa estadounidense, Deila también fue tentado desde el futbol inglés, aunque no se dieron a conocer los nombres de los clubes que barajaban su llegada a la Premier League.

Standard Lieja es uno de los considerados entre los equipos grandes de Bélgica, pese a que el club finalizó en la posición 14 de la liga el año pasado.

"Me gustaría agradecer a New York City Football Club y al City Football Group. Esta es una organización increíble, con jugadores extremadamente talentosos, un fantástico departamento deportivo y un fantástico liderazgo en todo el club, incluyendo a Ferrán Soriano, Marty Edelman, David Lee and Brad Sims. Gracias a los aficionados, la pasión que ustedes tienen nos ha alimentado en el terreno de juego y no podríamos haber logrado lo que conseguimos la temporada pasada sin ustedes", mencionó Deila, minutos antes de salir el comunicado oficial del club Standard de Lieja.

" Esta ciertamente no fue una decisión sencilla para mí o mi familia", comentó el estratega . "Sin embargo, siento que este es el momento correcto de tomar este nuevo desafío y regresar a Europa", recalcó para finalizar Ronny Deila.