Ronaldo dice que no ha estado "al 100%" desde hace "tres semanas"

La estrella de la selección portuguesa Cristiano Ronaldo no ha estado "al 100%" desde hace "tres semanas", señaló este domingo tras lograr la clasificación para la Eurocopa 2020 al ganar 2-0 en Luxemburgo, intentando cerrar la polémica tras su sustitución en un partido con la Juventus.

"No estaba al 100% y todavía no lo estoy. Estas tres semanas he jugado de manera limitada. Pero cuando se trata de sacrificarme por mi club y por mi selección, lo hago con orgullo, porque sé que hay mucho en juego", señaló a los medios portugueses el cinco veces Balón de Oro.

"Intenté ayudar a la Juventus incluso lesionado", añadió, rechazando cualquier polémica con su técnico Maurizio Sarri.

El fin de semana pasado, en la victoria 1-0 de la Juventus sobre el Milan, Ronaldo fue sustituido a la hora de juego por "un pequeño problema en la rodilla", según Sarri.

La polémica surgió cuando, según los medios italianos, el portugués se dirigió enfadado al banquillo tras la sustitución, se fue directamente al vestuario y abandonó el estadio antes del final del partido.

"No me gusta ser sustituido, a nadie le gusta", dijo sobre ese momento.

- Quinta Eurocopa -

Sobre la clasificación, Ronaldo declaró estar "contento" después de que su selección, vigente campeona continental, asegurara el pase para la Eurocopa 2020.

"Es un orgullo representar a mi selección, y más haber marcado tantos goles. Estamos clasificados. Era lo que más queríamos. Sabíamos que teníamos que ganar estos dos partidos y estoy muy contento por el equipo. Será mi quinta Eurocopa", dijo Ronaldo, que cumplirá 35 años en febrero.

Obligado a ganar para clasificarse, Portugal logró el primer objetivo con un 'CR7' que eleva su número total de goles internacionales a 99 en 164 partidos, lo que le permite acercarse un poco más al récord mundial que ostenta el iraní Ali Daei (109).

"Todos los récords deben ser batidos y voy a batir ese récord de manera natural", dijo.

Ronaldo se quejó del estado del césped en Luxemburgo: "Es muy difícil jugar en este tipo de terrenos, un verdadero campo de papas. No sé cómo selecciones de este nivel pueden jugar en terrenos así".

"No fue un bonito espectáculo pero hemos hecho nuestro trabajo", añadió.

Finalmente el delantero habló de la defensa del título logrado en 2016 en Francia: "Somos una selección difícil de batir y que va a la Eurocopa para intentar ganar de nuevo, pero pienso que todas las selecciones son favoritas".

AFP.