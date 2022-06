Por TVMAX



Rodrygo, jugador del Real Madrid y uno de los héroes de la pasada Champions League, ha desvelado su experiencia en la final ante el Liverpool.

El número 21 del Real Madrid vio solamente un minuto en el Stade de France ante el Liverpool, pero jugó un papel importante en los cuartos de final y semifinales frente el Chelsea y Manchester United anotando tres goles decisivos para el Madrid.

En declaraciones brindadas al programa Bola Da Vez en Brasil, Rodrygo recordó que en esa final le había pedido al entrenador Carlo Ancelotti ponerlo a jugar.

“Fue un partido difícil para mí por todo lo que había hecho en semifinales, me moría por entrar. Estoy seguro de que si me metía más tiempo marcaría un gol. Tenía este sentimiento dentro de mí. Moría por entrar, hasta que al final del partido empecé a pelear con Ancelotti "tengo que jugar, tengo que jugar'. Me dijo 'tranquilo, te voy a meter'".

"No estoy seguro de cuántos minutos fueron, pero fue casi hacia el final del juego. (Dije) 'profesor, ¿no voy a jugar?'. Dijo 'tranquilo, tenemos que cerrar -porque estaba 1-0 y a veces quería cerrar un poco más el equipo-. Entonces dije: 'Caramba, viejo, estamos aquí por mi culpa, ¿no? tengo que jugar'. (Risas) Me dijo: 'No, tranquilo, que vas a jugar'. Luego me puso hacia el final. Pero lo que importa es el título. Y por supuesto, la historia se escribió en las semifinales y estoy muy feliz por eso".

Actualmente Rodrygo disfruta de vacaciones, los números del jugador brasileño en la pasada campaña con el Real Madrid, anotó 9 goles, 5 en la Champions League y 4 en LaLiga.