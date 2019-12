Rodrygo: “Cuando conocí a Zidane me puse a temblar”

“Cuando conocí a Zidane me puse a temblar. Cuando él jugaba veía sus vídeos y ahora era mi entrenador; era una locura. Estaba encantado con aquel momento, pero estaba muy nervioso”, declaró el delantero en el programa ‘Campo de Estrellas’ de Realmadrid TV.

Rodrygo recordó cómo se gestó su fichaje por el conjunto blanco: “Mis padres no me contaban muchas cosas porque querían que estuviera concentrado en lo que estaba haciendo con el Santos. Ya estaba marcando goles y jugando bien y había noticias de que el Madrid me quería. Un día mi padre me dijo que era verdad y me hizo muy feliz porque siempre fue mi sueño jugar en el Madrid”, comentó.

“Me puse a estudiar español para cuando llegase aquí porque ir a un país nuevo es difícil. Llegué al aeropuerto y había mucha prensa, mucha gente diciendo Rodrygo, estaba un poco asustado y nervioso. El día de la presentación fue uno de los más felices de mi vida. Cuando miro para atrás veo que valió la pena todo el esfuerzo desde niño”, añadió.

Un Rodrygo que no pudo estrenarse de mejor forma en partido oficial con el Real Madrid ya que a los 93 segundos de entrar al campo logró anotar: “En mi debut empecé el partido en el banquillo. Cuando Zidane me dijo que calentara sabía que entraba. Estaba muy nervioso porque era mi primer partido oficial con el Real Madrid y en el Bernabéu pero en poco tiempo hice un gol. El control fue muy bonito. Si controlas bien tienes todo para hacer una buena jugada y por eso salió bien”, recuerda.

Además, en estos poco más de cinco meses en el equipo blanco el brasileño ya ha logrado dejar un registro para la historia anotando un triplete en Liga de Campeones, fue en la victoria frente al Galatasaray turco (6-0), que a su compañero Hazard se le quedó corto.

“Eden me dijo que tenía que haber hecho cuatro goles y le dije que eso era difícil”, bromeó. “Fue una sensación única, es una felicidad ver a la afición gritando mi nombre”, dijo.

Rodygo cuenta también lo importantes que han sido los brasileños del Real Madrid para su rápida adaptación: “Marcelo me dio mucha confianza y tranquilidad. Para todo lo que necesitaba estaba ahí, me hablaba siempre de cosas buenas. Casemiro también y la experiencia que tienen por todo lo que han vivido aquí hizo que todo fuese más fácil para mí. Vini ha sido muy importante para mí en mi proceso de adaptación. Soy un chico suertudo”, señaló.

EFE.