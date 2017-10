Robben, Vidal y Bale, las estrellas que no jugarán el Mundial

El 'Holandés volador' Arjen Robben, las dos estrellas de la Generación Dorada chilena Arturo Vidal y Alexis Sánchez o el galés Gareth Bale, ganador de la última Liga de Campeones, forman parte de las estrellas futbolísticas que no participarán en el Mundial-2018 en Rusia el próximo verano (boreal).

Un once tipo con los grandes ausentes:

Portero: Jan Oblak (Eslovenia)

El portero esloveno del Atlético de Madrid, uno de los pocos arqueros que aparecen en la lista de 30 nominados para el Balón de Oro-2017 (junto al italiano de la Juventus Gianluigi Buffon y al español del Mánchester United David De Gea) no disputará el Mundial-2018, después de haberse perdido la Eurocopa-2016. Eslovenia acabó en la cuarta posición de su grupo, a 9 puntos de Inglaterra, campeona de la llave.

Defensas: Antonio Valencia (Ecuador), David Alaba (Austria), Faouzi Ghoulam (Argelia)

Valencia, Alaba y Ghoulam, laterales defensivos del Mánchester United, Bayern Múnich y Nápoles respectivamente, se quedaron hace tiempo sin posibilidades de acudir a la cita mundialista. Ecuador acabó octava (de 10) en la clasificatoria sudamericana, Austria finalizó en el cuarto lugar del grupo D europeo y Argelia, octavofinalista en Brasil-2014, ya quedó sin posibilidades en la cuarta fecha de las eliminatorias africanas.

Centrocampistas: Gareth Bale (Gales), Arturo Vidal (Chile), Miralem Pjanic (Bosnia), Marek Hamsik (Eslovaquia), Arjen Robben (Holanda)

Un finalista del Mundial-2020 (Robben), un vigente campeón de la Champions (Bale), un campeón de Italia (Pjanic), el capitán del Nápoles (Hamsik) o uno de los mejores volantes del mundo (Vidal)... El centro del campo de este equipo haría las delicias de cualquier seleccionador.

Robben, ausente ya en la Eurocopa-2016, no logrará subir a un podio mundialista por tercera vez consecutiva (tras el tercer puesto de 2014) y tras el doblete infructuoso del martes contra Suecia (2-0) anunció su retirada internacional.

Bale (de 28 años) no participó por lesión en el partido decisivo que Gales perdió en casa ante Irlanda (1-0), mientras que Hamsik y Eslovaquia quedaron fuera del repechaje al ser el peor segundo de los nueve grupos europeos y la Bosnia de Pjanic terminó lejos de Bélgica y por detrás de Grecia. Finalmente, Vidal (30 años) acabó con el "alma destrozada" tras perder Chile contra Brasil (3-0), confirmándose la eliminación de la vigente campeona de la Copa América, lo que podría precipitar su adiós de la escena internacional.

Delanteros: Pierre-Emerick Aubameyang (Gabón), Alexis Sánchez (Chile)

Aubameyang no podrá degustar el "zumo de naranja" ruso. Con opciones aún para lograr el único boleto mundialista del grupo C africano, el jugador del Borussia Dortmund justificó en Twitter la derrota por 3-0 ante Marruecos (sinónimo de eliminación) y "mal de vientre" que habría afectado a varios jugadores gaboneses por una supuesta intoxicación alimenticia en el hotel marroquí donde se hospedó su selección, unas acusaciones que no gustaron a los jugadores marroquíes.

Definitivamente no es el mejor año de Alexis Sánchez. El Tocopillano vio abortado el pasado verano (boreal) su deseado pase al Mánchester City y ahora se queda sin Mundial, un fracaso que podría suponer el final de la Generación Dorada de Chile.