River hunde aún más al Gimnasia de Maradona en Superliga argentina

Carrascal (21) e Ignacio Scocco (73) anotaron los goles para el triunfo de un River conformado por jugadores jóvenes y suplentes, ya que el entrenador Marcelo Gallardo dispuso guardar a los titulares para el superclásico del martes próximo contra Boca, por el partido de ida de semifinales de la Copa Libertadores de América.

En su segundo partido en el estadio del bosque de La Plata, Maradona volvió a ser partícipe de una jornada emotiva, al abrazarse de manera efusiva con Gallardo, que en su época de jugador fue uno de los habilidosos que debían cubrir su lugar tras su retiro de la selección argentina, pero el final fue nuevamente con derrota para el 'Lobo'.

Al respecto, Gallardo ya había saludado el regreso de Maradona al fútbol argentino como entrenador, y había recordado días atrás que el campeón del mundo en México-1986 fue uno de los que lo defendió públicamente en un momento en el que era criticado como jugador de la selección, hace unos veinte años.

Como sucedió en el primer partido, el equipo de Maradona empezó bien, con afán protagónico y buenas intenciones, pero volvió a mostrarse permeable en defensa, y River abrió la cuenta a los 21 minutos con una certera definición de Carrascal desde ángulo cerrado, luego de una asistencia de Ignacio Scocco.

Tuvo sus chances Gimnasia para empatar en un tiro libre en el que Horacio Tijanovich no definió cuando estaba solo ante el arquero, y el portero Enrique Bologna se lució con una estirada a la esquina derecha para sacar con lo justo un cabezazo de Guanini.

Sentado en el último asiento del banco de suplentes, con una gorra verde con la imagen del Che Guevara, Maradona sufrió durante varios pasajes con las desventuras de Gimnasia, que volvió a mostrar su falta de contundencia ofensiva, una virtud que le sobra a River, que aumentó en la segunda parte cuando Scocco capturó un rebote y fusiló al arquero Arias.

"Con River no se puede, te esconden la pelota y estás al horno (complicado). No ligamos (no tuvimos suerte). Ahora hay que meter mano, tengo todo un equipo para arreglar", se lamentó Maradona apenas concluyó el encuentro, mientras el equipo era despedido con silbidos y algunos insultos para el presidente de Gimnasia, Gabriel Pellegrino.

Dalma y Giannina, las hijas mayores de Maradona, distanciadas afectivamente de su padre tras el divorcio del exastro del fútbol con Claudia Villafañe, siguieron el partido desde la platea de Gimnasia.

La derrota frente a River oscureció aún más el panorama de Gimnasia, que acumula diez partidos sin ganar y reúne apenas un punto sobre 24 posibles, con siete derrotas en fila, las últimas tres con Maradona en el timón.

Más temprano, Arsenal goleó 3-0 a Estudiantes de La Plata con goles de Gastón Álvarez Suárez (19, de penal), Jonathan Schunke (32, en contra) y Juan Cruz Kaprof (66) y subió al tercer puesto de la tabla.

En el arranque de la octava fecha, el viernes, Unión superó como visitante a Aldosivi por 2-1, y Patronato empató 1-1 con Lanús.

El sábado por la noche, el líder Boca recibía a Newell’s, mientras que el domingo jugarán Banfield-San Lorenzo, Huracán-Atlético Tucumán, Vélez-Defensa y Justicia, Rosario Central-Racing e Independiente-Talleres, y el lunes se completará la fecha con Central Córdoba-Godoy Cruz y Colón-Argentinos Juniors.

AFP.