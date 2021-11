"Hoy no creo que tengamos el nivel para ganar el campeonato", declaró el antiguo internacional inglés en su podcast 'Vibe with Five'.

Ferdinand, que estuvo en el United entre 2002 y 2014, apoyó al técnico noruego durante mucho tiempo. Tras finalizar segundo el curso pasado, esta temporada el equipo está lejos de las expectativas, cayendo 5-0 ante el Liverpool en casa y perdiendo el derbi ante el Manchester City (2-0) el sábado.

"Miro al equipo cada semana y me pregunto qué vamos a hacer tácticamente. No veo ninguna filosofía o identidad en el juego, lo que debe ser el trabajo técnico", lamentó Ferdinand sobre un equipo que se reforzó con Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho y Raphaël Varane esta temporada.

"POr lo que he visto desde el principio de temporada hasta ahora, creo que es el tiempo de pasar el relevo. Creo que Ole puede partir hoy con la cabeza alta porque el camino recorrido desde su llegada hasta el principio de esta temporada es positivo", añadió.