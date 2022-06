The Athletic informa que una oferta inicial de 50 millones de libras (60,79 millones de dólares) había sido aceptada, con otros 10 millones de libras en variables por el internacional brasileño.

Richarlison se unió al Everton por 50 millones de libras desde el Watford en 2018.

El jugador de 25 años ha marcado 53 goles en sus 152 apariciones con los 'Toffees', anotando en seis ocasiones en los cruciales últimos nueve paridos de la pasada temporada, en los que el club de Merseyside se jugó la permanencia en Premier League.

Según la BBC y Sky Sports, el Everton necesita completar la venta el jueves para ayudar a sus cuentas en el último día del año contable, que acaba el 30 de junio.

El Everton ha reportado pérdidas de 372 millones de libras (452,3 millones de dólares) durante los últimos tres años.

