Ribery se enfada en Twitter tras la polémica por filete con oro

"Comencemos por los envidiosos, los rabiosos, nacidos seguramente de un condón agujereado: follaros a vuestras madres, a vuestras abuelas y a vuestro árbol genealógico", se podía leer en el Twitter del jugador del Bayern de Múnich de 35 años.

No better way to start the year than with a dash of salt and a visit to my Turkish brother 🇹🇷👌🏼 #SaltBae#fr7👑 #ELHAMDOULILLAH🤲🏽♥️ pic.twitter.com/O5ztj4mueq