Rescinden contrato a portero brasileño condenado por asesinato de novia

El presidente del club, Paulo César da Silva, informó este martes al diario Folha de Sao Paulo que el término del contrato se dio de mutuo acuerdo debido a las dificultes que el equipo ha enfrentado por las condiciones judiciales que le han sido impuestas al portero en el régimen de prisión semiabierto.

"No conseguimos contar con el jugador. Es complicado, ¿sabes? En 60 días de contrato jugó 45 minutos. La justicia no le libera para entrenar. Es difícil para el club mantener un sueldo alto de un jugador de nivel y no usarlo", afirmó el presidente al periódico.

La abogada de Bruno, Mariana Magliorini, por su parte, criticó la falta de estructura y desorganización del Poços de Caldas, club de la cuarta división de Minas Gerais, incluso a la hora de informar correctamente las fechas de los partidos al jugador.

Bruno pudo ser contratado por el Poços de Caldas gracias a una decisión judicial que le benefició con un régimen de prisión semiabierto, que le permite trabajar durante el día aunque le obliga a pasar cada noche en prisión.

El portero fue detenido en 2010, cuando aspiraba a llegar a la selección brasileña, y condenado a 20 años y nueve meses de cárcel en 2013 por el asesinato de la modelo Eliza Samúdio, con quien tuvo un hijo que no había reconocido.

Samudio, de 25 años y quien reclamaba del futbolista el pago de una pensión para su hijo, desapareció en 2010 y fue considerada muerta, aunque su cuerpo nunca fue encontrado, en un caso que conmocionó a Brasil.

El jugador llegó a ser liberado por una decisión cautelar del Tribunal Supremo de Brasil y en 2017 volvió a jugar con el Boa Esporte, de la ciudad de Varginha, también de Minas Gerais.

La medida, sin embargo, fue anulada ese mismo año y Bruno fue nuevamente a prisión.

Formado en el Atlético Mineiro, con el que debutó como profesional, Bruno jugó también en el Corinthians, aunque logró el éxito y la fama en el Flamengo, con el que ganó la Liga brasileña de 2009 y tres campeonatos cariocas.

EFE.