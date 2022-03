Los repechajes intercontinentales se disputarán el 13 y 14 de junio en Doha, Catar (partido único), con el quinto de Asia frente al quinto de la CONMEBOL y el cuarto de la Concacaf contra el ganador de las Eliminatorias de Oceanía.

El último equipo en clasificarse a través de las repescas de la UEFA también se determinará en la ventana internacional de mayo a junio.

De acuerdo a un comunicado de la FIFA, los procedimientos aprobados por la Comisión Organizadora de Competiciones establecen que las 28 selecciones ya clasificadas se asignarán conforme a los méritos deportivos a los bombos 1 a 4, según la Clasificación Mundial Masculina FIFA/Coca-Cola publicada el 31 de marzo tras la conclusión de la jornada internacional.

Como anfitrión, Catar ocupará la posición A1 del Bombo 1, donde se les unirán los siete equipos mejor clasificados, que serán los cabezas de grupos.

Los países que ocupen las posiciones 8-15 en el ranking de equipos clasificados estarán asignados al Bombo 2, mientras que las selecciones 16 a 23 se colocarán en el Bombo 3. Finalmente, el Bombo 4 incluirá a los representativos nacionales en las posiciones 24 a 28, más tres sitios reservados que representan a los dos ganadores de los repechajes intercontinentales y al ganador restante de los de la UEFA.

